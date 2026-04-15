RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони, - источник

17:10 15.04.2026 Ср
1 мин
Известны первые детали визита главы украинского государства
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, прибыл с визитом в Рим.

По словам собеседника издания, в Риме уже началась встреча Зеленского с премьером Италии Джорджией Мелони.

Более детальных подробностей пока нет.

Визит Зеленского в Италию

Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим с официальным визитом для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Италия остается одним из ключевых союзников Украины в ЕС, последовательно поддерживая санкционное давление на РФ и программы гуманитарной помощи.

Это первый визит украинского лидера в Рим с июля 2025 года. Прошлая встреча лидеров также была сосредоточена на долгосрочной оборонной поддержке и привлечении итальянских инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры.

Стоит заметить, что вчера, 14 апреля, глава украинского государства уже успел посетить Германию и Норвегию.

В Германии были согласованы важные договоренности. В частности, речь об оборонном пакете на 4 млрд евро, в рамках которого немецкие власти профинансируют покупку для Украины большого количества ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
