Зеленський прибув до Риму і зустрівся з Мелоні, - джерело

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, прибув із візитом до Риму.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

За словами співрозмовника видання, у Римі вже почалася зустріч Зеленського з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.

Більш детальних подробиць поки немає.

Візит Зеленського до Італії

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Рим з офіційним візитом для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Італія залишається одним із ключових союзників України в ЄС, послідовно підтримуючи санкційний тиск на РФ і програми гуманітарної допомоги.

Це перший візит українського лідера до Риму з липня 2025 року. Минула зустріч лідерів також була зосереджена на довгостроковій оборонній підтримці та залученні італійських інвестицій у відновлення української інфраструктури.