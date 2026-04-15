Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони, - источник

17:10 15.04.2026 Ср
1 мин
Известны первые детали визита главы украинского государства
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони, - источник Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, прибыл с визитом в Рим.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Читайте также: Премьер Италии назвала самое эффективное "оружие" для мира в Украине

По словам собеседника издания, в Риме уже началась встреча Зеленского с премьером Италии Джорджией Мелони.

Более детальных подробностей пока нет.

Визит Зеленского в Италию

Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим с официальным визитом для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Италия остается одним из ключевых союзников Украины в ЕС, последовательно поддерживая санкционное давление на РФ и программы гуманитарной помощи.

Это первый визит украинского лидера в Рим с июля 2025 года. Прошлая встреча лидеров также была сосредоточена на долгосрочной оборонной поддержке и привлечении итальянских инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры.

Стоит заметить, что вчера, 14 апреля, глава украинского государства уже успел посетить Германию и Норвегию.

В Германии были согласованы важные договоренности. В частности, речь об оборонном пакете на 4 млрд евро, в рамках которого немецкие власти профинансируют покупку для Украины большого количества ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич