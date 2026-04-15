Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони, - источник
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, прибыл с визитом в Рим.
Об этом РБК-Украина сообщил источник.
По словам собеседника издания, в Риме уже началась встреча Зеленского с премьером Италии Джорджией Мелони.
Более детальных подробностей пока нет.
Визит Зеленского в Италию
Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим с официальным визитом для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Италия остается одним из ключевых союзников Украины в ЕС, последовательно поддерживая санкционное давление на РФ и программы гуманитарной помощи.
Это первый визит украинского лидера в Рим с июля 2025 года. Прошлая встреча лидеров также была сосредоточена на долгосрочной оборонной поддержке и привлечении итальянских инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры.
Стоит заметить, что вчера, 14 апреля, глава украинского государства уже успел посетить Германию и Норвегию.
В Германии были согласованы важные договоренности. В частности, речь об оборонном пакете на 4 млрд евро, в рамках которого немецкие власти профинансируют покупку для Украины большого количества ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.