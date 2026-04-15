Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, прибыл с визитом в Рим.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

По словам собеседника издания, в Риме уже началась встреча Зеленского с премьером Италии Джорджией Мелони.

Более детальных подробностей пока нет.

Визит Зеленского в Италию

Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим с официальным визитом для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Италия остается одним из ключевых союзников Украины в ЕС, последовательно поддерживая санкционное давление на РФ и программы гуманитарной помощи.

Это первый визит украинского лидера в Рим с июля 2025 года. Прошлая встреча лидеров также была сосредоточена на долгосрочной оборонной поддержке и привлечении итальянских инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры.