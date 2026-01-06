Саміт "коаліції рішучих" в Парижі стартуватиме зустріччю Зеленського, Макрона та американців
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 січня, відвідає Париж, де візьме участь у засіданні "коаліції рішучих" та зустрінеться з французьким колегою Емануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Зазначається, що президент Франції прийме Володимира Зеленського та американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера напередодні саміту "коаліції рішучих", в якому візьмуть участь 35 країн.
Мета саміту – продемонструвати "зближення" американців та європейців у питаннях гарантій безпеки.
"Нам вдалося здійснити цей акт зближення між Україною, Європою та Америкою", - заявив один із радників Макрона.
Відомо, що у саміті візьмуть участь 35 країн, 27 з яких будуть представлені главами держав або урядів, серед учасників – прем'єр Італії Джорджа Мелоні та глава уряду Канади Марк Карні. Очікується також присутність лідерів НАТО та Євросоюзу.
Що відомо про "коаліцію рішучих"
"Коаліція рішучих" – це об'єднання країн, які взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну у війні з Росією.
Ініціатива створення коаліції була офіційно оголошена 2 березня 2025 прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.
Метою об'єднання є консолідація європейської підтримки України у повномасштабній війні з Росією, координація зусиль союзників на тлі нестабільної політики США.
Назва коаліції походить від заклику президента Чехії Петра Павела до створення "широкої коаліції рішучих" для протидії російській агресії. До коаліції входять країни Європейського Союзу, члени НАТО, а також держави поза цими блоками.
Що передувало
Раніше повідомлялось, що союзники України сьогодні, 6 січня, проведуть зустріч у Парижі, щоб максимально чітко визначити свій внесок у майбутні гарантії безпеки для Києва у разі припинення вогню з Росією.
Зустріч є частиною ширших зусиль із формування єдиної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні. Під час переговорів також обговорюватимуть можливість розміщення іноземних військ на українській території.
Загалом, серед країн "коаліції рішучих" є ті, хто готовий до присутності на території України після встановлення перемир’я.
Також на початку січня президент України повідомив, що представники генеральних штабів та мілітарі сектору направились до Парижу, де проведуть ряд зустрічей.
Згодом на зустрічі лідерів повинні бути доопрацьовані безпекові документи, їх основний фокус - на гарантіях безпеки та на відновлені. У подальшому заплпнован серія зустрічей в США на рівні лідерів у широкому колі.