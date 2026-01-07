Зеленський прибув до Кіпру

Президент Володимир Зеленський вже прибув до Кіпру. Там у нього запланована низка зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Зеленського Сергія Никифорова.

За його словами, під час візиту відбудеться зустріч Зеленського з президентом Кіпру Христодулідісом та з архієпископом Кіпру Георгієм.

Також запланована участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу та зустріч з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Відносини України та Кіпру

На початку грудня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом повідомив, що у першій половині 2026 року Кіпр перебере головування в Раді Європейського Союзу від Данії.

За словами Зеленського, кіпрське головування може мати особливе значення для України, зокрема в контексті відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.

Водночас 31 грудня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що під час головування його країна запропонує "новий підхід" до переговорів про вступ України, а також зосередиться на ключових викликах, серед яких оборона та міграція.

Президент Кіпру Нікос Хрістодуліс також наголосив, що підтримка України стане одним із пріоритетів кіпрського головування, яке розпочалось 1 січня.