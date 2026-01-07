ua en ru
Зеленский прибыл на Кипр

Кипр, Среда 07 января 2026 09:49
Зеленский прибыл на Кипр Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский уже прибыл на Кипр. Там у него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Зеленского Сергея Никифорова.

По его словам, во время визита состоится встреча Зеленского с президентом Кипра Христодулидисом и с архиепископом Кипра Георгием

Также запланировано участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете Европейского Союза и встреча с президентом Европейского Совета Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отношения Украины и Кипра

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом сообщил, что в первой половине 2026 года Кипр переберет председательство в Совете Европейского Союза от Дании.

По словам Зеленского, кипрское председательство может иметь особое значение для Украины, в частности в контексте открытия переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

В то же время 31 декабря министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что во время председательства его страна предложит "новый подход" к переговорам о вступлении Украины, а также сосредоточится на ключевых вызовах, среди которых оборона и миграция.

Президент Кипра Никос Христодулис также отметил, что поддержка Украины станет одним из приоритетов кипрского председательства, которое началось 1 января.

Также мы писали, что Кипр проявил заинтересованность в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере, включая закупку беспилотников и изучение возможностей применения искусственного интеллекта.

