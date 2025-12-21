Кіпр зробить підтримку України пріоритетом головування в Раді ЄС

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Кіпру Нікос Христодулідіс написав у Twitter.

За словами Христодулідіса, повномасштабне вторгнення Росії в Україну наочно продемонструвало необхідність посилення європейської архітектури безпеки, оборонної готовності ЄС та його здатності захищати власних громадян і інтереси.

"Протягом наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом для кіпрського головування. Звичайно, не могло бути інакше, враховуючи, що ми, Кіпр, Республіка Кіпр, маємо безпосереднє уявлення про те, що означає вторгнення, що означає окупація, що означає порушення основних принципів і прав", – наголосив він.

Також Христодулідіс пообіцяв, що кіпрське головування сприятиме швидкому впровадженню "білої книги" щодо майбутнього європейської оборони та реалізації "дорожньої карти" з досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

За його словами, Європейський Союз має діяти рішуче та амбітно, щоб ефективно відповісти на сучасні виклики безпеки.

Раніше президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом зазначив, що в першій половині 2026 року Кіпр перебере на себе головування в Раді Європейського Союзу, змінивши Данію. За його словами, це головування може стати знаковим у контексті відкриття переговорних кластерів для України.