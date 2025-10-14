ua en ru
Головна » Новини » У світі

Зеленський хоче отримати від США Tomahawk, - Трамп

США, Вівторок 14 жовтня 2025 22:22
Зеленський хоче отримати від США Tomahawk, - Трамп Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua )
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю на зустрічі у Вашингтоні попросить про постачання ракет Tomahawk.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Він зазначив, що США мають великий запас цих ракет, але не уточнив, чи буде прийнято рішення про постачання

"Я знаю, що він хоче попросити: йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk, - сказав Трамп.

Tomahawk для України

Раніше Трамп заявив, що рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk фактично вже ухвалено. А Зеленський, коментуючи цю інформацію, висловив надію, що отримання таких ракет допоможе змусити Росію "протверезіти" й повернутися до переговорів.

У Кремлі відреагували на цю заяву з істерикою, назвавши можливі поставки "серйозним ударом по російсько-американських відносинах". Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передача Tomahawk може нібито "спровокувати нову ескалацію", оскільки "ці ракети здатні нести ядерне оснащення".

Сам Путін, коментуючи ситуацію, пообіцяв посилити російську систему ППО у відповідь на можливу передачу Україні американських далекобійних ракет.

Ба більше, сьогодні посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL. Вона передбачає закупівлі озброєнь у США, про яку зброю йдеться - наразі не відомо.

Нагадаємо, що цієї п'ятниці Зеленський має вирушити до Вашингтона та зустрітись там з Трампом, оскільки "певні деталі їх розмов не можливо обговорити телефоном.

Більше про те, що стоїть за цим рішенням і чи справді Україна отримає Tomahawk, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Tomahawk Війна в Україні Зустріч Зеленського та Трампа
