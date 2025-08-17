UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Зеленський прибув до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у неділю, 17 серпня. Він зустрінеться з главою Єврокомісії та візьме участь у засіданні "коаліції рішучих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря президента Сергія Никифорова журналістам.

Як зазначається, глава держави проведе двосторонню зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Очікується, що за підсумками зустрічі вони вийдуть до ЗМІ.

Після цього Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів "коаліції рішучих".

Оновлено 15:30

Зеленський уже зустрівся із головою Європейської комісії.

Зустріч Зеленського і Трамп

У понеділок,18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер запросив президента України до Білого дому після того, як зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Зеленського до Вашингтону супроводжуватимуть європейські лідери - канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єри Британії й Італії, глава Єврокомісії, генсек НАТО.

Як зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, на зустрічі у Білому домі лідери обговорять мирні зусилля, гарантії безпеки, територіальні питання та подальшу підтримку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБрюссельУрсула фон дер Ляйєн