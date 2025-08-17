Зеленський прибув до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих"

Зустріч Зеленського і Трамп

У понеділок,18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер запросив президента України до Білого дому після того, як зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Зеленського до Вашингтону супроводжуватимуть європейські лідери - канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єри Британії й Італії, глава Єврокомісії, генсек НАТО.

Як зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, на зустрічі у Білому домі лідери обговорять мирні зусилля, гарантії безпеки, територіальні питання та подальшу підтримку України.