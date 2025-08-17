Мерц розкрив, про що саме Зеленський і лідери Європи говоритимуть з Трампом

Президент Володимир Зеленський та лідери Європи поїдуть до США. З президентом Дональдом Трампом вони обговорять мирні зусилля щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в X (Twitter).

Мерц підтвердив, що завтра, 18 серпня, поїде до Вашингтона з Зеленським та іншими європейськими главами держав та урядів. "Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України", - зазначив канцлер. Речник уряду Німеччини у коментарі ЗМІ також зазначив, що лідери у Білому домі можуть обговорити питання збереження санкційного тиску на Росію.