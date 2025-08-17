Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных"

Как отмечается, глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что по итогам встречи они выйдут к СМИ.

После этого Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен примут участие в онлайн-заседании лидеров "коалиции решительных".



Обновлено 15:30

Зеленский уже встретился с главой Европейской комиссии.