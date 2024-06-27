Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди

Як нагадав президент, на днях Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу (ЄС). Сьогодні ж, під час візиту до Брюсселя, він візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції.

Зокрема під час візиту Зеленський:

зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини;

підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС;

"Вона (безпекова угода з ЄС, - ред.) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", - додав він.

Гарантії безпеки

19 червня Офіс президента заявив про погодження тексту двосторонньої угоди про безпеку з ЄС. Також пізніше угода була схвалена Радою ЄС.

Кожна з угод має спільні особливості, а їх термін дії складає 10 років. Загалом гарантії безпеки передбачають надання Україні підтримки у низці сфер, зокрема гуманітарній, фінансовій та військову. Водночас країни-партнери також надають індивідуальні зобов'язання у рахування можливостей економіки, оборони тощо.