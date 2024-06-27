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Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет сразу три соглашения о безопасности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Подпишет еще три двусторонних соглашения по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Как напомнил президент, на днях Украина официально начала переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС). Сегодня же, во время визита в Брюссель, он примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку страны на ее пути к интеграции. 

В частности во время визита Зеленский: 

  • встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры; 
  • подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых с ЕС

"Оно (соглашение по безопасности с ЕС, - ред.) впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку несмотря на любые институциональные изменения внутри", - добавил он.  

Гарантии безопасности

19 июня Офис президента заявил о согласовании текста двустороннего соглашения о безопасности с ЕС. Также позже соглашение было одобрено Советом ЕС.

Каждое из соглашений имеет общие особенности, а их срок действия составляет 10 лет. В целом гарантии безопасности предусматривают предоставление Украине поддержки в ряде сфер, в том числе гуманитарной, финансовой и военной. В то же время страны-партнеры также предоставляют индивидуальные обязательства по учету возможностей экономики, обороны и т.д.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзГарантии безопасности