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Україна та ЄС узгодили угоду про гарантії безпеки

Київ, Середа 19 червня 2024 14:49
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Україна та ЄС узгодили угоду про гарантії безпеки Фото: Україна та ЄС скоро підпишуть угоду про гарантії безпеки (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Європейський союз офіційно узгодили текст угоди про гарантії безпеки. Її планують підписати найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як зазначається, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.

Угоду з ЄС буде укладено на виконання спільної декларації про підтримку України, яку Європейський союз разом з країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Гарантії безпеки для України

Україна уклала угоди про гарантії безпеки вже з 15 країнами Європи. Серед них Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підписали відповідну безпекову угоду.

Кожна з укладених угод має спільні особливості - підтримка України у війні, допомога у різних сферах, а також підтримку на шляху України до ЄС і НАТО. Проте кожна з країн також дала індивідуальні зобов'язання відповідно до своїх можливостей.

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