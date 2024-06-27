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Україна та ЄС сьогодні можуть підписати угоду про гарантії безпеки, - Reuters

Четвер 27 червня 2024 09:52
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Україна та ЄС сьогодні можуть підписати угоду про гарантії безпеки, - Reuters Фото: Урсула фон дер Ляйєн, Володимир Зеленський та Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 27 червня, Європейський союз може підписати угоду про гарантії безпеки з президентом України Володимиром Зеленським. Таким чином, блок пообіцяє продовжувати постачання зброї, військову підготовку та іншу допомогу Києву протягом багатьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, в угоді буде викладено зобов'язання ЄС щодо надання допомоги Україні в дев'яти галузях безпеки та оборонної політики, включно з постачанням зброї, військовою підготовкою, співробітництвом в оборонній промисловості та розмінуванням.

Очікується, що Зеленський підпише пакт на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

Деталі угоди

Пакт покликаний доповнити аналогічні угоди, укладені між Україною та її союзниками, які продовжують оборонятися від вторгнення Росії.

У разі "майбутньої агресії", йдеться в документі, ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та "оперативно визначити" подальші кроки відповідно до зобов'язань.

Документ є частиною ширших зусиль партнерів України, спрямованих на надання гарантій того, що вони підтримуватимуть Київ упродовж тривалого часу, оскільки кінця війні не видно, а вступ України до ЄС чи НАТО найближчим часом не передбачається.
Такі країни, як США, Велика Британія, Франція і Німеччина, уклали з Києвом пакти безпеки.

За словами офіційних осіб, ці угоди не схожі на пакт про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов'язаннями щодо надання Україні зброї та іншої допомоги для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

Лист Мішеля

Зазначимо, що нещодавно голова Європейської ради Шарль Мішель розіслав запрошення членам Ради, в якому повідомив, що 27 червня відбудеться "обмін думками" з президентом Володимиром Зеленським. Вони заплановані на 14:00 (15:00 за київським часом).

"Це буде можливість обговорити ситуацію на місцях, а також взяти до відома деякі досягнення з моменту нашої останньої зустрічі", - заявив Мішель.

Гарантії безпеки

19 червня в Офісі президента заявили про завершення узгодження тексту угоди про гарантії безпеки з ЄС. Підписання цієї угоди стане ще одним важливим кроком на шляху до зміцнення безпеки України, яка вже уклала подібні договори з більш ніж десятьма іншими державами.

Об'єднуючим фактором угод, підписаних з Україною, є низка загальних положень. Усі вони висловлюють підтримку Україні в ongoing military conflict, готовність надати допомогу в різних сферах, а також сприяння її євроінтеграції та вступу до НАТО.

Водночас, кожна з країн-партнерів взяла на себе індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям.

Днями глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що Рада ЄС схвалила угоду щодо гарантій безпеки з Україною.

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Володимир Зеленський Євросоюз Гарантії безпеки Війна Росії проти України
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