Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС: що це означає

Сьогодні, 25 червня мають офіційно розпочатися переговори про вступ України до Європейського союзу. З цим історичним кроком вже привітала українців президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку голови ЄК.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів", - зазначила вона.

Зауважмо, що старт переговорів про вступ до ЄС заплановано на Першій міжурядовій конференції, що сьогодні проходитиме в Люксембурзі. Початок заходу о 15:30 за місцевим часом (о 16:30 за Києвом).

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Що це означає

Ця Міжурядова конференція стане початком офіційних переговорів між країною-кандидатом та урядами країн - членів ЄС для обговорення та узгодження положень майбутнього договору про вступ країни-кандидата до блоку. При цьому переговори про вступ почнуться не тільки з Україною, а й з Модовою.

Відомо, що українську делегацію на заході очолить віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. З боку ЄС очільник МЗС Бельгії Аджа Лябіб і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї. Члени блоку будуть представлені на рівні міністрів з європейських питань.

Під час заходу ЄС представить переговорну рамку, що визначає принципи та основи подальших переговорів. Крім того, як Україна, так і представники Євросоюзу представлять свої переговорні делегації та обміняються вступними заявами.

Загалом цей захід покликаний обговорити та погодити майбутній договір про членство. Наступний крок після старту перемовин очікується вже у липні, під час якого Україна зробить оцінку відповідності свого законодавства у низці сфер і розумітиме подальші зобов'язання.