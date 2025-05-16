Зеленський прибув до Албанії, візьме участь у саміті

Візит Зеленського до Туреччини

Вчора, 15 травня, Зеленський перебував у турецькій Анкарі, де пізніше відбулась його зустріч з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч обидвох лідерів була закритою для преси, але відомо, що переговори та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

Загалом президент України прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним, але останній так й не підтвердив свій візит та відправив делегацію на переговори з Україною.

Детальніше про переговори України і Росії - в матеріалі РБК-Україна.

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