Зеленский прибыл в Албанию, примет участие в саммите

Визит Зеленского в Турцию

Вчера, 15 мая, Зеленский находился в турецкой Анкаре, где позже состоялась его встреча с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча обоих лидеров была закрытой для прессы, но известно, что переговоры и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.

В целом президент Украины прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным, но последний так и не подтвердил свой визит и отправил делегацию на переговоры с Украиной.

Подробнее о переговорах Украины и России - в материале РБК-Украина.

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