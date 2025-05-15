У Туреччині завершилась зустріч Зеленського та Ердогана
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вона проходила в Анкарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.
Варто зауважити, що зустріч була закрита для преси. Але відомо, що зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.
На ній були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин і радник президента із зовнішньої політики і безпеки Акіф Чагатай Килич.
Від України були керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
Наразі деталі зустрічі не розкриваються.
Зеленський у Туреччині
Президент України прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Минулого тижня російський лідер проігнорував вимогу України та ЄС щодо негайного припинення вогню, запропонувавши замість цього відновити переговори за умовами 2022 року.
Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу лише після встановлення режиму тиші. Зрештою він погодився на переговори, підкресливши, що говоритиме виключно з Путіним і лише про припинення бойових дій.
Глава держави повідомляв, що чекатиме на Путіна 15 травня у Туреччині. Але російський диктатор не приїхав на переговори, а натомість відправив чиновників низького рівня до Туреччини.
Україна ж на переговорах буде представлена на найвищому рівні - до делегації увійшли представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.
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