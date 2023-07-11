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Зеленський прибуде у Вільнюс сьогодні, - Столтенберг

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Вівторок 11 липня 2023 11:16
Зеленський прибуде у Вільнюс сьогодні, - Столтенберг Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, де проходить саміт НАТО, вже сьогодні, 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу.

За словами Столтенберга, президент України візьме участь у вечері у вівторок.

Генсек НАТО також повідомив, що на завтра запланована погоджувальна зустріч із Зеленським.

За його словами, із союзниками будуть обговорені питання плану щодо підвищеної готовності військ та фінансової підтримки.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вчора стало відомо, що Зеленський все ж відвідає саміт НАТО. Зокрема, у нього заплановані зустрічі з президентом США Джо Байденом, а також президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

На саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати запрошення до вступу. При цьому країна розуміє, що повноправним членом Альянсу може стати лише після закінчення війни з Росією.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж, Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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