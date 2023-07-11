ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, - Столтенберг

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 11:16
Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, - Столтенберг Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, уже сегодня, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге.

По словам Столтенберга, президент Украины примет участие в ужине во вторник.

Генсек НАТО также сообщил, что на завтра запланирована согласительная встреча с Зеленским.

По его словам, с союзниками будут обсуждены вопросы плана повышенной готовности войск и финансовой поддержки.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера стало известно, что Зеленский посетит саммит НАТО. В частности, у него запланированы встречи с президентом США Джо Байденом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить приглашение к вступлению. При этом страна понимает, что полноправным членом Альянса может стать только после окончания войны с Россией.

В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы