Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, - Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, уже сегодня, 11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге.
По словам Столтенберга, президент Украины примет участие в ужине во вторник.
Генсек НАТО также сообщил, что на завтра запланирована согласительная встреча с Зеленским.
По его словам, с союзниками будут обсуждены вопросы плана повышенной готовности войск и финансовой поддержки.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Вчера стало известно, что Зеленский посетит саммит НАТО. В частности, у него запланированы встречи с президентом США Джо Байденом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить приглашение к вступлению. При этом страна понимает, что полноправным членом Альянса может стать только после окончания войны с Россией.
В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.
К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.
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