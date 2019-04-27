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Зеленский предупредил о появлении фейковых "решал"

Новости » Политика    27.04.2019 - 13:47
Зеленский предупредил о появлении фейковых "решал"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просит бизнес и местные власти сообщать о случаях давления

Будущий президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о появлении своих фейковых представителей на местах, которые якобы от его имени "решают вопросы". Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, в последнее время участились случаи давления на органы власти и бизнес якобы от представителей Зеленского.

"Хочу рассказать о такой новой "секте" под названием "Мы - люди Зеленского". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса. Говорят: "Мы тут все теперь решаем; все теперь будет, как мы скажем; нам мандат дал Зеленский". Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что если украинцы сталкиваются с такими людьми, нужно обращаться в правоохранительные органы.

"Мы можем победить эту мерзость только вместе", - добавил Зеленский.

 

Вітаю всіх! І хочу повідомити, ніяких «рєшал» від Зеленського в Україні немає і бути не може. Я нікого на це не уповноважував. Будьте пильні. Лише разом ми можемо зруйнувати систему «договорняків» і корупції.

Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 27 квітня 2019 р.

 

Напомним, ранее спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал детали его неформальной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Кроме того, в штабе Зеленского допускают роспуск Верховной рады из-за отсутствия коалиции.

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