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В штабе Зеленского допускают роспуск Рады из-за отсутствия коалиции

Новости » Выборы 2019    26.04.2019 - 21:31
В штабе Зеленского допускают роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В штабе считают, что в связи с этим ЦИК специально затягивает объявление результатов выборов

Спикер штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной рады возможен из-за отсутствия коалиции в парламенте. Об этом Разумков заявил в эфире "112-Украина".

По его словам, в коалиции не хватает народных депутатов.

"Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из 2 фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше, чем 226. К Андрею Парубию обращалось миллион организаций, писали письма, просили предоставить поименный список, сколько народных депутатов входит в коалицию. Письма приходили - ответ не поступал. Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть", - заявил Разумков.

Он отметил, что есть определенные временные ограничения, Рада не может быть распущена позднее 27 апреля. В связи с этим ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы Зеленский попал после срока, когда Рада может быть распущена, считает он.

Напомним, ранее Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов выборов.

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