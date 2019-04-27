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Зеленський попередив про появу фейкових "рєшал"

Новини » Політика    27.04.2019 - 13:47
Зеленський попередив про появу фейкових "рєшал"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський просить бізнес і місцеву владу повідомляти про випадки тиску

Майбутній президент України Володимир Зеленський попереджає про появу своїх фейкових представників на місцях, які нібито від його імені "вирішують питання". Про це він заявив у своєму зверненні, опублікованому в Facebook.

За його словами, останнім часом почастішали випадки тиску на органи влади та бізнес нібито від представників Зеленського.

"Хочу розповісти про таку нову "секту" під назвою "Ми - люди Зеленського". Зараз ходять такі аферисти до мерів, в облради, до суддів, прокурорів і представників бізнесу. Кажуть: "Ми тут тепер вирішуємо; все тепер буде, як ми скажемо; нам мандат дав Зеленський". Таких аферистів дуже багато. Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюся", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що якщо українці стикаються з такими людьми, треба звертатися в правоохоронні органи.

"Ми можемо перемогти цю гидоту тільки разом", - додав Зеленський.

 

Вітаю всіх! І хочу повідомити, ніяких «рєшал» від Зеленського в Україні немає і бути не може. Я нікого на це не уповноважував. Будьте пильні. Лише разом ми можемо зруйнувати систему «договорняків» і корупції.

Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 27 квітня 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков розповів деталі його неформальної зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Крім того, в штабі Зеленського допускають розпуск Верховної ради через відсутність коаліції.

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