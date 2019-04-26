ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского рассказали детали неформальной встречи с Гройсманом

Новости » Выборы 2019    26.04.2019 - 21:09
У Зеленского рассказали детали неформальной встречи с Гройсманом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Гройсман провели встречу 24 апреля

Будущий президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман во время неформальной встречи 24 апреля говорили о ситуации в Украине и обсуждали мировоззренческие вопросы. Об этом сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112-Украина".

По его словам, встреча носила ознакомительный характер.

 "Такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждались рабочие моменты или государственная политика. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал он.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель".

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью.

 

 

Климкин не исключил совместную работу с Зеленским Зеленский улетел в Турцию
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийВладимир Гройсман
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь