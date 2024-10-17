Зеленський представив план перемоги, а Байден оголосив пакет допомоги Україні: новини за 16 жовтня

Зеленський у Раді представив план перемоги України: що у ньому

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Там він представив план перемоги України на війні з РФ.

За словами глави держави, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків.

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Президент США Джо Байден сьогодні, 16 жовтня, оголосив черговий пакет воєнної допомоги Україні. Туди увійшло озброєння загальною вартістю 425 млн доларів.

Як зазначили у Білому домі, Україна отримає засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніку та "критично важливі боєприпаси".

Британія готує пропозиції щодо ударів углиб Росії в рамках плану перемоги, - Сирський

Британія розглядає власні пропозиції щодо можливості ураження Україною військових об'єктів у глибині Росії. Пропозиції опрацьовуються в рамках плану перемоги, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Таку заяву він зробив за підсумками телефонної розмови з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході, - джерело

У Росії на Далекому Сході зараз триває підготовка північнокорейських військових. Йдеться про 10 тисяч людей, повідомило джерело РБК-Україна в Силах оборони.

За інформацією співрозмовника, військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України.

Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним про мир в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий до розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхня розмова стосуватиметься миру в Україні.

Він запевнив, що хоче зробити все, що в його силах, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

Україна отримає від Австралії майже півсотні танків Abrams

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams. Вони будуть передані у рамках нового пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів.

За інформацією ABC, офіційно про передачу танків має повідомити міністр оборони Австралії Пет Конрой під час засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.