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Зеленский представил план победы, а Байден объявил пакет помощи Украине: новости за 16 октября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы во время выступления в Раде. Тем временем президент США Джо Байден объявил новую военную помощь Украине.

Более детально о том, что произошло в среду, 16 октября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Там он представил план победы Украины на войне с РФ.

По словам главы государства, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долларов.

Как отметили в Белом доме, Украина получит средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".

Британия готовит предложения по ударам вглубь России в рамках плана победы, - Сырский

Британия рассматривает собственные предложения о возможности поражения Украиной военных объектов в глубине России. Предложения прорабатываются в рамках плана победы, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 

Такое заявление он сделал по итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. 

Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник

В России на Дальнем Востоке сейчас идет подготовка северокорейских военных. Речь идет о 10 тысячах человек, сообщил источник РБК-Украина в Силах обороны. 

По информации собеседника, военных КНДР готовят к переброске на приграничные территории возле Украины.

Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным о мире в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к разговору с российским диктатором Владимиром Путиным. Их разговор будет касаться мира в Украине.

Он заверил, что хочет сделать все, что в его силах, для того чтобы война закончилась как можно быстрее.

Украина получит от Австралии почти полсотни танков Abrams

Австралия передаст Украине 49 танков Abrams. Они будут переданы в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 245 миллионов долларов.

По информации ABC, официально о передаче танков должен уведомить министр обороны Австралии Пэт Конрой во время заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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