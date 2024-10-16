Україна отримає від Австралії майже півсотні танків Abrams

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams. Вони будуть передані в рамках нового пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Як пише видання, Австралія передасть України танки Abrams, які незабаром будуть списані з озброєння армії країни. Офіційно про передачу танків має повідомити міністр оборони Австралії Пет Конрой під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Варто також зауважити, що нещодавно Австралія отримала перший з 75 нових танків M1A2, які поступово замінять старі моделі M1A1. Передача танків вимагала отримання дозволу від Сполучених Штатів згідно з міжнародними нормами торгівлі зброєю.