Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході, - джерело

У Росії на Далекому Сході зараз проходить підготовка північнокорейських військових. Йдеться про 10 тисяч осіб.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Силах оборони

За інформацією співрозмовника, військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України.

Також їх готують і для ротації російських військ, щоби вивільнити їхній власний особовий склад тощо.

Зазначимо, вчора джерела розповіли РБК-Україна, що в армії РФ на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формується "особливий бурятський батальйон", який налічує орієнтовно до 3 тисяч осіб. Він укомплектований військовими з КНДР.

Участь військових КНДР у війні проти України

Нагадаємо, що 8 жовтня під час слухань у парламенті міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російським окупантам.

При тому, що до цього часу північнокорейські представники вже перебували на окупованих територіях України у ролі так званих "радників". Також РБК-Україна довідалося з власних джерел, що під Донецьком було ліквідовано шість офіцерів з Північної Кореї внаслідок ракетного удару.

Тепер же мова може йти про залучення північнокорейських військових до виконання бойових завдань. Як заявляв президент Володимир Зеленський, йдеться про "фактичне включення КНДР у війну проти України".

Західні ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що вже до кінця цього року кілька тисяч північнокорейських солдатів після підготовки у РФ будуть перекинуть на фронт в Україну.