Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Президент США Джо Байден сьогодні, 16 жовтня, оголосив черговий пакет воєнної допомоги Україні. Туди увійшло озброєння загальною вартістю 425 мільйонів долларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому та президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
У пакет увійшли: засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".
Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин.
У свою чергу Зеленський поінформував Байдена про свій план перемоги. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.
При цьому голова української держави за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння".
Допомога Україні від США
Нагадаємо, наприкінці вересня США за добу оголосили одразу два нові пакети військової допомоги Україні.
До першого увійшло озброєння на 375 млн доларів, його нададуть українським захисникам з американських запасів.
При цьому другий пакет було виділено в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), у цьому випадку зброю закуповуватимуть у промисловості. Вартість пакету склала 2,4 млрд доларів.
Зокрема, українські захисники вперше отримають від США крилаті авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW). Як зазначав у коментарі РБК-Україна авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко, такі бомби можна назвати відповіддю КАБам.
Більш детально про JSOW - у матеріалі РБК-Україна.
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