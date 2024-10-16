Британія готує пропозиції щодо ударів вглиб Росії у рамках плану перемоги, - Сирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Як зазначив Сирський, головними пріоритетам співпраці України та Британії залишаються постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

Головнокомандувач також звернув увагу Британії на порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.

"Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги", - зазначив Сирський.

Також командувачі обговорили удари по російських військових об'єктах.

Головком ЗСУ провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Сирський поінформував колегу про ситуацію на полі бою.

Обмеження на удари по Росії

Варто зазначити, що союзники встановили обмеження для України на використання далекобійної зброї. Зокрема, обмежуються удари по об'єктах вглибині території Росії. Це стосується США та Британії, які надали Україні далекобійні ракети.

Україна закликає зняти ці обмеження, пояснюючи це тим, що знищення військових об'єктів в РФ - це частина самооборони.

Президент України Володимир Зеленський закликає не затягувати з рішенням, оскільки РФ відтягує об'єкти вглиб своєї території.

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