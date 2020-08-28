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Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА

Черкасская область, Пятница 28 августа 2020 11:34
Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА
Фото: Сергей Сергейчук (facebook.com.sersergiychuk)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Им стал Сергей Сергейчук.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

До этого Сергей Сергейчук работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе.

На встрече с представителями бизнеса региона Зеленьский вручил новому главе области служебное удостоверение.

"Мы меняем главу областной государственной администрации в Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", - отметил президент.

Напомним, Черкасскую ОГА с ноября 2019 года возглавлял Роман Боднар.

По состоянию на 27 августа, Кабмин согласовал назначение глав Черкасской и Кировоградской ОГА.

На следующий день президент во время рабочего визита в Кировоградскую область назначил нового руководителя региона.

Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила предыдущему главе Кировоградской области подозрение в получении неправомерной выгоды.

После этого его уволили с должности главы Кировоградской области 27 июня.

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