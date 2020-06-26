Фото: Андрей Балонь (facebook.com/andriibalon)

Андрея Балоня подозревают в получении неправомерной выгоды

Главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню вручили подозрение. Его подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В пятницу, 26 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) также вручили подозрение чиновнику Кировоградской ОГА.

В прокуратуре отметили, что следствие по делу продолжается.

Напомним, накануне НАБУ задержало Балоня на получении части взятки, которую он требовал за то, чтобы не мешать деятельности другого чиновника. По данным следствия, общая сумма взятки составляла почти 2 млн гривен.

До задержания Балоня Кабинет министров Украины согласовал его отставку.

Отметим, что президент Владимир Зеленский считает справедливым задержание Андрея Балоня.

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Автор: РБК-Украина