Зеленський представив нового голову Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації. Ним став Сергій Сергійчук.
Про це він повідомляє прес-служба Офісу президента.
До цього Сергій Сергійчук працював в Службі безпеки України і на державній службі.
На зустрічі з представниками бізнесу регіону Зеленьский вручив новому очільнику області службове посвідчення.
"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації в Черкаській області. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є", - зазначив президент.
Нагадаємо, Черкаську ОДА з листопада 2019 року очолював Роман Боднар.
Станом на 27 серпня, Кабмін погодив призначення голів Черкаської і Кіровоградської ОДА.
Наступного дня президент під час робочого візиту в Кіровоградську область призначив нового очільника регіону.
Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила попередньому голові Кіровоградської області підозру в отриманні неправомірної вигоди.
Після того його звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.