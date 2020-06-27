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Балоня уволили с должности главы Кировоградской области

Новости » Политика     27.06.2020 - 21:56
Балоня уволили с должности главы Кировоградской области
Фото: Андрей Балонь (facebook.com/andriibalon)

Балонь был уволен 27 июня

Подозреваемый в коррупции Андрей Балонь был уволен с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ.

Указ об увольнении Балоня обнародовали на сайте Офиса президента Украины.

Указ об увольнении главы Кировоградской области глава государства подписал сегодня, 27 июня.

"Уволить Балоня Андрея Богдановича с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

Напомним, Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки от руководителя областного отделения одного из органов госвласти. По данным следствия, в обмен на неправомерную выгоду должностному лицу обещали не чинить препятствий в его деятельности. Следствие считает, что Балонь действовал с сообщником, которого уже арестовали.

Вчера Балоня арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен.

Накануне ареста Балонь подал заявление об отставке, которую согласовал Кабинет министров на заседании 25 июня.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийувольнениеКропивницкая область
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