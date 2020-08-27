ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА

Кировоградская область, Четверг 27 августа 2020 15:55
Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Андрей Назаренко.

Об этом он заявил на брифинге.

Соответствующее заявление президент сделал во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - заявил он.

Зеленский заявил, что в стране "закон один для всех" и неприкасаемых нет.

"Даже если это люди, которых назначил президент Украины. Напротив, к таким людям внимание еще более пристальное", - добавил он.

Андрей Назаренко ранее работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

25 августа Назаренко подал декларацию кандидата на должность главы Кировоградской ОГА, а 26 августа правительство согласовало его назначение.

Отметим, предыдущего главу области Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки от руководителя областного отделения одного из органов госвласти. По данным следствия, в обмен на неправомерную выгоду должностному лицу обещали не чинить препятствий в его деятельности. Следствие считает, что Балонь действовал с сообщником, которого уже арестовали.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Балоню подозрение в получении неправомерной выгоды.

Также Балоня уволили с должности главы Кировоградской области 27 июня.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрацияКропивницкая область
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь