Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики
Кандидат в президент Владимир Зеленский представил команду. Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Право на власть".
"Это эксперты, это моя команда, профессиональные люди, специалисты, молодые и светлые, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента", - сказал Зеленский.
Отметим, что в команду Владимира Зеленского вошел Иван Апаршин, который был в команде кандидата Анатолия Гриценко как потенциальный министр обороны.
Добавим, в команде Зеленского определили внешний курс Украины. Эксперт в международных отношениях команды кандидата Владимир Данилюк отметил, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.
Также Зеленский сегодня заявил, что выходит из бизнеса. В частности, из студии "Квартала 95".
"Я не буду выходить 5 лет как кое-кто с какой-то фабрики. То есть я фактически перестаю быть партнером", - сообщил Зеленский.
Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на брифинге по случаю завершения голосования вечером в воскресенье, 31 марта, сообщил журналистам, когда он объявит свою пятерку претендентов на ключевые должности.
"До конца второго тура я сказал, что покажу вам пятерку лидеров. До конца второго тура, раньше этого не будет", - отметил Зеленский.