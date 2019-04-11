Зал ожидания: готова ли Верховная рада сотрудничать с Зеленским-президентом

Даже выиграв президентские выборы, Зеленский останется без большинства в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимиру Зеленскому в случае избрания президентом придется находить общий язык с Верховной радой. В парламенте как минимум до осени у него не будет собственной фракции, на которую он смог бы опереться. Но, как показывает новейшая политическая история Украины, народные депутаты довольно легко могут перейти на сторону победителя президентских выборов. О том, готова ли Рада переформатироваться под нового президента и что об этом говорят в провластных фракциях – в материале РБК-Украина.

Уже в первый парламентский день после первого тура выборов в Верховной раде было создано межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.". Но в него пока вошел один человек – внефракционный депутат, бывший член "Укропа" Виталий Куприй.

В комментарии РБК-Украина он рассказал, что всего в объединение планируется привлечь до десятка человек, в том числе из рядов БПП, "Народного фронта", и, возможно, "Самопомочи". "Депутаты из БПП и НФ боятся, чтобы сейчас не озвучивали их имена, и чтобы они не попали под преследование. Поскольку еще месяц Порошенко будет контролировать и ГПУ, и СБУ", – пояснил изданию депутат.

"Я считаю, Куприй побежал впереди паровоза, чтобы застолбить эту тему за собой. Думаю, что это даже не согласовано с самим Зеленским. Поскольку если бы это была в некотором роде санкционированная кампания о создании такой группы, то, наверное, о ней бы уже огласили, когда там числилось хотя бы несколько депутатов", – предположил депутат из БПП Александр Черненко.

Но в близком окружении Порошенко РБК-Украине заверили, что Коломойский все же ведет с депутатами из разных фракций переговоры о формировании под Зеленского нового большинства. При этом, по словам Черненко, те депутаты из "Блока Петра Порошенко", которые ориентируются на Игоря Коломойского, давно вышли из рядов президентской фракции.

Сомневающихся членов БПП Петр Порошенко попытался убедить, что для него не все потеряно в плане победы во втором туре. В начале недели он собрал заседание фракции БПП. На встречу с главой государства пришло около 120 депутатов – почти весь ее состав.

В своем выступлении Порошенко сказал, что его штаб и дальше будет эксплуатировать тему со сдачей анализов на наличие наркотических веществ и продолжит привязывать конкурента к стране-агрессору. Но на этом заготовки штаба не исчерпываются. "75 процентов всего позитива мы использовали перед первым туром, но 25 процентов оставили на второй", – пересказывают депутаты слова Порошенко.

Во фракции БПП также активно обсуждают судебные иски, поданные Игорем Коломойским для возврата ПриватБанка и получения компенсации за национализацию финучреждения. По мнению депутатов, олигарху было бы на руку получить позитивные решения судов еще до оглашения результатов выборов, то есть при действующей власти. Ближайшие судебные заседания по связанным с ПриватБанком процессам назначены на 16 и 18 апреля. В случае победы Зеленского любые решения в пользу Коломойского будут истолкованы как доказательство связи между ними.

Во второй фракции коалиции – "Народном фронте", брожения происходят куда активнее. Одна из главных внутрифракционных групп, ориентированная на главу МВД Арсена Авакова, уверенно дрейфует в сторону вероятного победителя выборов Зеленского. Сам Аваков, как и перед первым туром, продолжает позиционировать себя как находящегося "над схваткой" гаранта честности выборов.

Близкий к нему депутат от НФ Антон Геращенко занимает более откровенную позицию. Ранее он заявлял, что неподчинение военнослужащих приказам потенциального верховного главного командующего Зеленского будет вынесено на военный трибунал. "На сегодняшний день Арсен Аваков стал де-факто гарантом Конституции Украины. Как министр внутренних дел он гарантирует то, что выборы второго тура должны пройти честно, и победу получит тот, кто набрал больше голосов, а не тот, кто очень хочет остаться президентом", – сказал Геращенко в одном из интервью.

По словам другого собеседника из окружения Авакова, возможные попытки команды президента фальсифицировать выборы будут жестко пресекаться полицией, соответствующие указания уже поступили. "Да и сейчас в принципе нельзя так грубо делать, как в 2004 году, например. У всех есть смартфоны, соцсети, стримы, любые нарушения будет наблюдать вся страна", – говорит соратник Авакова. При этом он дает понять, что для команды министра возможное президентство Зеленского точно не является трагедией, и с сотрудничество с ним вполне возможно.

В НФ против Зеленского жестко настроена лишь внутрипартийная группа Андрея Парубия, а группа Александра Турчинова, как и он сам, пока заняла нейтральную позицию. При этом глава "Народного фронта" Арсений Яценюк на встрече с депутатами настраивал их на то, чтобы фракция отработала остаток парламентской каденции с максимальной пользой для себя, ведь голоса "фронтовиков" в любом случае будут необходимы будущему президенту, особенно если им станет Зеленский.

"Решения "Народного фронта" о том, чтобы делегировать народных депутатов в любое межфракционное объединение, не было и не будет. Все, кто пожелают туда войти, будут делать это по собственному усмотрению и под собственною ответственность. Если депутат не хочет заявлять о своей позиции, значит, ее не существует. Если он боится говорить о своей позиции – это, по меньшей мере, не очень успешный народный депутат и приспособленец", – заявил в комментарии РБК-Украина первый заместитель главы фракции НФ Андрей Тетерук.

Один из руководителей "Самопомочи" в разговоре с РБК-Украина старательно обходил тему возможного сотрудничества с командой Зеленского в случае победы последнего на президентских выборах. По его словам, в нынешнем созыве Верховной рады фракция остается в оппозиции и вряд ли примкнет к коалиции после очередных парламентских выборов. ""Слуга народа" может стать настоящей социал-демократической партией. Это хорошая идея, которую в свое время убил Виктор Медведчук. Но идеологически мы разные: "Самопомич" – это консерваторы. Потому в следующем созыве мы, скорее всего, будем единственным противовесом власти", – уверен депутат.

Накануне лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил, что фракцию собирается покинуть часть депутатов. Однопартийцы Садового кивали на Егора Соболева, как на организатора раскола. В кулуарах парламента посчитали, что он примкнет к Зе!Команде, указав на его связи с телеканалом "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому и сотрудничество с Михеилом Саакашвили, поддержавшим руководителя студии "Квартал 95" в его президентских амбициях.

По итогам заседания фракции "Самопомич" вечером вторника 9 апреля Соболев действительно написал заявление с просьбой исключить его из партии. Семен Семенченко также проанонсировал свой уход. Но позже Соболев написал в Facebook, что не собирается выходить из фракции, хоть и не пойдет с партией мэра Львова на следующие выборы. Также он опроверг возможность "перекраситься" в цвета Зеленского, либо Порошенко, а также намекнул на создание новой политической силы.

"Батькивщина" также пока намерена оставаться в оппозиции. Сейчас соратники Юлии Тимошенко проводят работу над ошибками в ее избирательной кампании, чтобы показать максимальный результат на выборах в Верховную раду в октябре. Во фракции рассматривают три возможных сценария после оглашения результатов президентской гонки, любой из которых якобы устраивает "Батькивщину". Согласно первому, Порошенко останется у власти и бунты, вроде отказа Максима Степанова покидать кресло главы Одесской ОГА, будут быстро подавлены.

"Есть вариант, что Зеленский все же победит. Тогда есть две концепции: слабый или сильный президент. Если у него не получится собрать большинство в Раде, то Украина наконец-то станет парламентско-президентской республикой. Голоса можно будет собрать только за те инициативы, которые ограничат его власть. Закон об импичменте наберет больше 300 голосов, а вот о снятии депутатской неприкосновенности, очевидно, провалится", – прогнозирует один из депутатов "Батькивщины".

Причем, по его словам, пока не было никаких переговоров между Тимошенко и Зеленским о возможном сотрудничестве в обмен на ключевые должности в исполнительной власти. Прогнозировать состав будущей коалиции в "Батькивщине" не берутся, однако уверены, что там точно не будет бывших "регионалов" и симпатиков политики Кремля. "Сейчас, чтобы начать какой-то разговор, Зеленский должен лично обратиться к Юлии Владимировне. Точно так же, как и Порошенко, если хочет о чем-то договориться – должен выйти на прямую коммуникацию. Они этого до сих пор не сделали", – рассказал собеседник издания в партии Тимошенко.

Раскол в "Оппозиционном блоке" по результатам первого раунда президентских выборов только усилился. Соратники Юрия Бойко уверены, что он имел все шансы пройти во второй тур, если бы его поддержали депутаты, ориентированные на Рината Ахметова. По словам нардепа из этой фракции, в силу давнего противостояния между самым богатым человеком Украины и Игорем Коломойским, Зеленскому не стоит рассчитывать на их голоса в случае победы.

Депутаты, поддерживающие Виктора Медведчука, также не рассматривают возможность сотрудничества с новой властью. Собеседник в ОБ не исключает, что новый глава государства сможет заручиться поддержкой группы Фирташа-Левочкина. Впрочем, в окружении кандидата неоднократно поясняли, что финансирование его кампании максимально прозрачно и отдалено от олигархов, а все средства и источники их поступлений указаны в избирательном фонде кандидата.

Один из депутатов БПП прогнозирует, что в случае победы Зеленский получит абсолютно неподконтрольные парламент и правительство. По его подсчетам, при самом благоприятном сценарии он сможет собрать около 160 голосов под свои законопроекты. "Допустим, к нему перебежит треть наших, часть "Нарфронта", которая под Аваковым, пара человек из "Самопомочи", добавим все "Видродження" и даже "Батькивщину". Этого все равно мало. "Воля народа" – это группа Еремеева, у них конфликт с "Приватом" не прекращался. Мажоритарщиков будет сложно простимулировать. Ляшко его прямой конкурент. Как ни считай, большинства не получается", – объяснил нардеп.

Представители разных фракций сходятся в одном: для того, чтобы попытаться взять парламент под контроль, Владимиру Зеленскому нужен мощный финансовый ресурс. При этом они уверены, что обеспечить его может только Игорь Коломойский, связь с которым кандидат отрицает. Чтобы сохранить позиции до осенних выборов в Верховную раду, ему придется демонстрировать быстрые результаты и эффектные шаги.

Однако, по мнению собеседников, неприкрытое появление в этом проекте людей или денег Коломойского может сыграть злую шутку как с партией "Слуга народа", так и с самим Зеленским, особенно в случае принятия закона об импичменте. "У нас всегда президентом становился "папа", к которому все бегали решать вопросы. Теперь впервые "папы" может не быть", – сказал РБК-Украина один из депутатов президентской фракции.