Коломойский подтвердил, что юрист Зеленского является его адвокатом

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

На Зеленского работает адвокат Коломойского Андрей Богдан

Юрист кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан является адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Об этом Коломойский заявил журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях".

В частности, Коломойский прокомментировал частые перелеты Богдана в Женеву и Тель-Авив.

"Он, прежде всего, мой адвокат…Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что иногда вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов? Вы же понимаете, что, начиная с Авраама, все люди как-то между собой связаны", - отметил Коломойский.

Напомним, ранее журналисты утверждали, что юрист Коломойского встречался с директором НАБУ от имени штаба Зеленского. По данным "Схем", 3 апреля Богдан встретился с Артемом Сытником в качестве представителя штаба Зеленского. Встреча продолжалась 30 минут, стороны обсуждали деятельность антикоррупционных органов.

Позже журналисты сообщали, что Богдан сопровождал Зеленского в поездках в Женеву. Они предположили, что кандидат в президенты мог там встречаться с Коломойским.