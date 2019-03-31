Зеленский сказал, когда озвучит пятерку претендентов на ключевые должности

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Фамилии премьер-министра в штабе Зеленского еще нет

Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Владимир Зеленский на брифинге по случаю завершения голосования вечером в воскресенье, 31 марта, сообщил журналистам, когда он объявит свою пятерку членов команды. Об этом информирует корреспондент РБК-Украина.

В частности, журналисты напомнили лидеру президентской гонки о том, что он обещал назвать пятерку своих кандидатов на ключевые должности.

"До конца второго тура я сказал, что вам покажу пятерку лидеров. До конца второго тура, раньше этого не будет", - отметил Зеленский.

Также он отметил, что на данный момент у него "нет фамилии премьер-министра".

Напомним, результаты выборов президента Украины 2019 станут известны после обработки данных с избирательных участков. в 22:31 ЦИК обнародовал первые результаты выборов. По итогам обработки 0,09% голосов, первая пятерка расположилась следующим образом: Петр Порошенко - 31,05%; Владимир Зеленский - 24,36%; Юлия Тимошенко - 13,08%; Анатолий Гриценко - 9,04%; Олег Ляшко - 5,36%.

Отметим, что Зеленский на брифинге также заявил, что в случае победы встретится с президентом России Владимиром Путиным только после возврата захваченных территорий.