Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики
Кандидат у президент Володимир Зеленський представив команду. Про це Зеленський повідомив в ефірі програми "Право на владу".
- Руслан Стефанчук є ідеологом партії Зеленського,
- Іван Баканов - голова партії "Слуга народу",
- Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики,
- Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини,
- Руслан Рябошапка відповідає за правоохорону та антикорупційну політику,
- Галина Янченко - експерт антикорупційної політики
- Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони,
- Денис Монастирський відповідальний за правоохоронні органи,
- Ірина Венидиктова відповідає за реформи у судовій системі,
- Данило Гетьманцов відповідає за економіку,
- Вікторія Страхова відповідає за банківську діяльність,
- Олександр Мережко відповідає за міжнародні відносини,
- Марина Бандіна відповідає за політику рівних прав,
- Сергій Кальченко - експерт з виборчого законодавста,
- Євген Комаровський - радник з медицини,
- Михайло Федоров - керівник діджитал-напрямку "ЗеКоманди",
- Олег Бондаренко - очолює напрямок екологічної політики,
- Андрій Герусь - відповідає за напрямки енергетики, ЖКХ та антимонопольне регулювання,
- Сергій Бабак - експерт з освіти і науки.
"Це професійні люди. Фахівці... Вони підуть зі мною в адміністрацію", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди завершення голосування ввечері в неділю, 31 березня, повідомив журналістам, коли він оголосить свою п'ятірку претендентів на ключові посади.
"До кінця другого туру я сказав, що вам покажу п'ятірку лідерів. До кінця другого туру, раніше цього не буде", - зауважив Зеленський.