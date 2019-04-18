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Зеленський представив команду


Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики

Кандидат у президент Володимир Зеленський представив команду. Про це Зеленський повідомив в ефірі програми "Право на владу".

  • Руслан Стефанчук є ідеологом партії Зеленського,
  • Іван Баканов - голова партії "Слуга народу",
  • Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики,
  • Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини,
  • Руслан Рябошапка відповідає за правоохорону та антикорупційну політику,
  • Галина Янченко - експерт антикорупційної політики
  • Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони,
  • Денис Монастирський відповідальний за правоохоронні органи,
  • Ірина Венидиктова відповідає за реформи у судовій системі,
  • Данило Гетьманцов відповідає за економіку,
  • Вікторія Страхова відповідає за банківську діяльність,
  • Олександр Мережко відповідає за міжнародні відносини,
  • Марина Бандіна відповідає за політику рівних прав,
  • Сергій Кальченко - експерт з виборчого законодавста,
  • Євген Комаровський - радник з медицини,
  • Михайло Федоров - керівник діджитал-напрямку "ЗеКоманди",
  • Олег Бондаренко - очолює напрямок екологічної політики,
  • Андрій Герусь - відповідає за напрямки енергетики, ЖКХ та антимонопольне регулювання,
  • Сергій Бабак - експерт з освіти і науки.

"Це професійні люди. Фахівці... Вони підуть зі мною в адміністрацію", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди завершення голосування ввечері в неділю, 31 березня, повідомив журналістам, коли він оголосить свою п'ятірку претендентів на ключові посади.

"До кінця другого туру я сказав, що вам покажу п'ятірку лідерів. До кінця другого туру, раніше цього не буде", - зауважив Зеленський.

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