Кандидат у президент Володимир Зеленський представив команду. Про це Зеленський повідомив в ефірі програми "Право на владу".

Руслан Стефанчук є ідеологом партії Зеленського,

Іван Баканов - голова партії "Слуга народу",

Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики,

Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини,

Руслан Рябошапка відповідає за правоохорону та антикорупційну політику,

Галина Янченко - експерт антикорупційної політики

Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони,

Денис Монастирський відповідальний за правоохоронні органи,

Ірина Венидиктова відповідає за реформи у судовій системі,

Данило Гетьманцов відповідає за економіку,

Вікторія Страхова відповідає за банківську діяльність,

Олександр Мережко відповідає за міжнародні відносини,

Марина Бандіна відповідає за політику рівних прав,

Сергій Кальченко - експерт з виборчого законодавста,

Євген Комаровський - радник з медицини,

Михайло Федоров - керівник діджитал-напрямку "ЗеКоманди",

Олег Бондаренко - очолює напрямок екологічної політики,

Андрій Герусь - відповідає за напрямки енергетики, ЖКХ та антимонопольне регулювання,

Сергій Бабак - експерт з освіти і науки.

"Це професійні люди. Фахівці... Вони підуть зі мною в адміністрацію", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди завершення голосування ввечері в неділю, 31 березня, повідомив журналістам, коли він оголосить свою п'ятірку претендентів на ключові посади.

"До кінця другого туру я сказав, що вам покажу п'ятірку лідерів. До кінця другого туру, раніше цього не буде", - зауважив Зеленський.