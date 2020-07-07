Зеленский предложил ВР закон, который поможет получить 136 млн евро на энергетику

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде принять законопроект, который поможет получить 136 млн евро на энергетику. Законопроект №0051 "О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект" Программа повышения надежности подстанций") появился в ВР во вторник, 7 июля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, документ разработан для создания правовых оснований для использования займа ЕИБ на финансирование инвестиционного проекта "Программа повышения надежности подстанций" в сумме 136 млн евро.

В рамках этого проекта планируется реконструкция 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы.

В ходе реконструкции предусмотрено внедрение на подстанциях автоматизированных систем управления технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.

Напомним, весной Рада одобрила законопроект авторства Зеленского №0028 "О ратификации письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ о предоставлении более 15 млн евро кредита.

Как писало РБК-Украина, глава государства ранее подписал законопроект №0008 о ратификации финсоглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по поводу продления третьей линии метрополитена в Харькове.