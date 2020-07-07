Зеленський запропонував ВР закон, який допоможе отримати 136 млн євро на енергетику

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді ухвалити законопроект, що допоможе отримати 136 млн євро на енергетику. Законопроект №0051 "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Програма підвищення надійності підстанцій") з'явився у ВР у вівторок, 7 липня.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розробили для створення правових підстав для використання позики ЄІБ на фінансування інвестиційного проекту "Програма підвищення надійності підстанцій" у сумі 136 млн євро.

У межах цього проекту планується реконструкція 11-ти підстанцій напругою 330 кВ та однієї підстанції напругою 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи.

У ході реконструкції передбачене впровадження на підстанціях автоматизованих систем керування технологічними процесами для досягнення технічного рівня можливості інтеграції української енергосистеми з енергосистемою Європи та забезпечення цілісності ОЕС України.

Нагадаємо, навесні Рада одобрила законопроект авторства Зеленського №0028 "Про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та ЄІБ про надання понад 15 млн євро кредиту.

Як писало РБК-Україна, глава государства раніше підписав законопроект №0008 про ратифікацію фінугоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо продовження третьої лінії метрополітену у Харкові.