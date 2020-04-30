Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении свыше 15 млн евро кредита

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии одобрили законопроект Зеленского

Верховная рада приняла законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0028 "О ратификации письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 329 нардепов.

Так, 19 октября 2018 года в Киеве подписано письмо о внесении изменений №3 к соответствующему финсоглашению с ЕИБ.

В частности, законом предусматривается осуществление внутригосударственной процедуры по вступлению в силу письма о внесении изменений №3 к данному финансовому соглашению.

В пояснительной записке уточняется, что реализация проекта "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев" осуществляется за счет займа Европейского инвестиционного банка. Общая стоимость проекта составляет 31,08 млн евро, из них: кредитные средства ЕИБ - 15,54 млн евро; собственные средства/другие источники - 15,54 млн евро.

Так, ЕИБ предоставляет кредит путем выдачи 4 траншей (не менее 3 млн евро). При этом первый транш (5 млн евро) выдан в декабре 2014 года; на сегодня освоено 75,8% средств от первого транша или 24,4% - от общей суммы кредитных средств ЕИБ.

Указано, что отсрочка возврата кредита - 3 года, процентная ставка - LIBOR + 0,55%, ставка платы за обязательство (сохранение кредита) - 0%; источник погашения кредита - прибыль МКП "Николаевводоканал", возвращение кредита осуществляется ежегодно частями.

"Во исполнение проекта в государственном бюджете предусмотрены объемы привлечения кредитов (займов) в 2019 году за счет специального фонда в рамках бюджетной программы КПКВК 2751600 "Развитие городской инфраструктуры и меры в секторе централизованного теплоснабжения Украины, развитие системы водоснабжения и водоотведения в г. Николаеве, реконструкция и развитие системы коммунального хозяйства г. Черновцы" на сумму 1894 879,0 тыс. гривен", - говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, данный законопроект президент внес в Раду в конце января.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом поддержал проект закона №0028 о ратификации письма о внесении изменения в финсоглашение между Украиной и ЕИБ.

Отметим также, ранее Зеленский подписал законопроект №0008 "О ратификации финансового соглашения (проект "Расширение харьковского метрополитена" (проект "Продолжение третьей линии метрополитена в городе Харьков") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".