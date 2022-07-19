UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский предложил Раде уволить Венедиктову

Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Что известно о возможном увольнении Баканова и Венедиктовой

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский отстранил Венедиктову и возложил обязанности генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко. Главу СБУ Ивана Баканова же было устранено, а впоследствии стало известно, что глава государства предложил Верховной раде его уволить.

В традиционном обращении Зеленский пояснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связанные с массовыми фактами государственной измены коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Рада рассмотрит вопрос уже скоро

Добавим, как заявил ранее нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, освобождение Баканова будет рассмотрен Радой уже на ближайшем пленарном заседании и станет первым пунктом в повестке дня парламента, а значит можно считать, что и увольнение Венедиктовой тоже будет рассмотрено в ближайшее время.

Больше о причинах устранения Баканова и Венедиктовой читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИрина ВенедиктоваВерховная рада