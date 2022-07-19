Зеленський запропонував Раді звільнити Венедіктову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови.

Що відомо про можливе звільнення Баканова та Венедіктової

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову та поклав обов'язки генерального прокурора на її заступника Олексія Симоненка. Главу ж СБУ Івана Баканова ж було усунено, а згодом стало відомо, що глава держави запропонував Верховній раді його звільнити.

У традиційному зверненні Зеленський пояснив, що укази щодо Баканова та Венедіктової пов'язані з масовими фактами державної зради та колабораційної діяльності з боку працівників органів СБУ та прокуратури.

Рада розгляне питання вже незабаром

Додамо, як заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, звільнення Баканова буде розглянуте Радою вже на найближчому пленарному засіданні і стане першим пунктом порядку денного парламенту, а отже можна вважати, що і звільнення Венедіктової буде розглянуте теж найближчим часом.

Більше про причини усунення Баканова та Венедіктової читайте в матеріалі РБК-Україна "За що Зеленський усунув Баканова та Венедіктову і що їм загрожує".

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