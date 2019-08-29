Зеленский предложил оставить Авакова во главе МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании будущей фракции партии "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По словам собеседников РБК-Украина, по итогу встречи с Зеленским решили голосовать министров в пакете, в том числе и по кандидатуре Арсена Авакова.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в день первого заседания Верховной рады нового созыва провел встречу с будущей фракцией партии "Слуга народа".

Перед заседанием депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что Министр финансов Оксана Маркарова cохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады девятого созыва.

Отметим 28 августа под стенами Офиса президента прошла акция протеста за увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. В акции взяли участие несколько сотен протестующих, которые обвинили главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов.