Зеленський запропонував залишити Авакова на чолі МВС

Президент України Володимир Зеленський на засіданні майбутньої фракції партії "Слуга народу" запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави МВС Арсена Авакова. Про це повідомили джерела РБК-Україна.

За словами співбесідників РБК-Україна, за підсумком зустрічі із Зеленським вирішили голосувати міністрів у пакеті, у тому числі і по кандидатурі Арсена Авакова.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський в день першого засідання Верховної ради нового скликання провів зустріч з майбутньою фракцією партії "Слуга народу".

Перед засіданням депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що Міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свою посаду в новому Кабінеті міністрів, який буде затверджений на першому засіданні Верховної ради дев'ятого скликання.

Відзначимо 28 серпня під стінами Офісу президента пройшла акція протесту за звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. В акції взяли участь кілька сотень протестувальників, які звинуватили главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідування низки нападів і вбивств громадських активістів.