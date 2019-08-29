Зеленский в Раде принимает участие в заседании фракции "Слуги народа"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский обсудит с фракцией кандидатов на должности в Кабинете министров

Президент Украины Владимир Зеленский в день первого заседания Верховной рады нового созыва проводит встречу с будущей фракцией "Слуги народа". Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Заседание будущей фракции началось в 12:20 в конференц-зале с участием президента Зеленского. По словам депутата Давида Арахамии, планируется обсуждение кандидатов на должности в Кабинете министров. Кроме того, на заседание вынесут вопросы большинства.

"Будем решать вопрос о нашем большинстве, ведь у нас нет коалиции. У нас нет коалиции, она нам не нужна. У нас есть программа нам не надо коалиционное соглашение. Она называется коалиционное соглашение, но это коалиция с нами самими", - сообщил он.

Фото: депутаты от "Слуги народа" перед заседанием фракции (РБК-Украина)

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что Арахамия станет главой фракции "Слуги народа". Также предполагается, что первым заместителем главы фракции станет Александр Корниенко.

Ранее также стало известно, что "Слуга народа" готовит альтернативу коалиционному соглашению. Отметим, после выборов представители этой политической силы заявляли о готовности обсуждать формат коалиции.