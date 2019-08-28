Под Офисом президента протестуют против Авакова

Фото: акция против Авакова в Киеве (РБК-Украина)

Протестующие требуют уволить Авакова с должности министра

Под Офисом президента проходит акция против сохранения государственных должностей министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

На площади перед ОП собралось несколько сотен людей. В руках они держат таблички с буквами, которые складываются в надпись "Аваков:Чорт".

"Аваков объединил абсолютно разных людей - правых, левых, либералов, в ненависти относительно себя. Мы пришли сюда с одним четким требованием: Авакова не должно быть при власти", - заявил активист Роман Синицын.

Опубліковано Anastasia Rokytna Середа, 28 серпня 2019 р.

Участники акции обвиняют главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов. Они зажгли файера и скандировали "Аваков – черт!".

Фото: акция против Авакова в Киеве (РБК-Украина)

Из Офиса президента к митингующим никто не вышел. На месте находятся полтора десятка полицейских.

Напомним, ранее в июне акции против Арсена Авакова прошли восьми украинских городах. Поводом для акции стало убийство 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Также сообщалось, что 1 августа под зданием СБУ прошла акция с требованием расследовать убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк. Тогда под стенами СБУ собралось около 200 активистов.